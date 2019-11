Di-hack! Video Aneh di IG Luna Maya, Wajah Mantan Ariel NOAH Berubah Jadi Sosok Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video aneh di Instagram (IG) Luna Maya muncul. Akun mantan kekasih Ariel NOAH itu di-hack?

Ya, postingan video tak biasa, akun instagram milik Luna Maya muncul. Benarkah akun IG mantan Ariel NOAH dihack?

Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan kabar diretasnya akun Instagram luna Maya.

Beberapa waktu lalu, akun Instagram Luna Maya mengunggah sebuah video yang menunjukkan jika akun tersebut telah diretas.

Dalam video tersebut, terdapat tulisan bahwa akun Luna Maya telah dihack oleh WMA Club.

"Account Hack by WMA CLUB."

"You Will see teh power of the turkish nation," begitu tulisan yang terdapat dalam video.

Tampak pula gambar bendera Turki dalam video itu.

Tak sekadar mengunggah video, peretas akun instagram Luna Maya juga memasang foto seorang wanita.

Instagram Luna Maya dihack (instagram Lunamaya)

Mengetahui akun Instagram Luna Maya dihack, penggemar mantan Ariel Noah ini pun banyak yang bereaksi.