Nama Calon Suami Luna Maya Disinggung, Eks Ariel NOAH Blak-blakan Soal Pernikahan ke Boy William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perihal nama calon suami Luna Maya disinggung Boy William. Mantan kekasih Ariel NOAH blak-blakan soal pernikahan.

Luna Maya mengungkapkan pernikahan impiannya yang ingin ada nuansa Jepang. Mantan kekasih Boy William tersebut mengakui ada seseorang yang sedang dekat dengannya.

Artis Luna Maya mengungkapkan pernikahan impiannya yang ingin ada nuansa Jepang.

Tidak hanya itu mantan kekasih Reino Barack tersebut juga mengakui ke Boy William ada seseorang yang sedang dekat dengannya.

Hal tersebut dicurhatkan Luna Maya kepada Boy William di acara 'Bareng Boy' yang ditayangkan stasiun televisi Trans Tv yang kembali diunggah akun instagram @aizek.kung pada Minggu (18/11/2019).

"My dream wedding, like super simple dan intimate (kekeluargaan). I am a pro Japanese jadi pengennya tetep ya mau yang ada ke-Jepang-Jepangan gitu," ujar Luna Maya.

Namun mantan kekasih Ariel Noah tersebut berseloroh ingin mencari kekasih terlebih dahulu.

"Ah udah ngomongin pernikahan, cari pacarnya aja dulu," lanjut Luna Maya.

"Aminin aja, omongan itu doa loh," ujar Boy William.

Boy William kemudian menebak ada seorang pria yang sedang dekat dengan Luna Maya.