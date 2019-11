Pilu Azriel Saat Ashanty dan Aurel Hermansyah, Anang: Paling Down

YouTube Ussy Andhika Official dan instagram.com/azriel_hermansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tangis & Penolakan Ashanty di RS Karena Autoimun Ditenangkan Aurel Hermansyah, Anang Ungkap Kondisi

Artis cantik Ashanty yang juga istri Anang Hermansyah diketahui dirawat di rumah sakit dan diduga karena penyakit autoimun. Sedangkan Aurel Hermansyah terlihat setia menemani.

Penyanyi yang juga istri Anang Hermansyah, Ashanty kembali masuk rumah sakit. Hal itu diungkapkan oleh Aurel Hermansyah melalui sebuah foto hitam putih di akun Instagram-nya, @aurelie.hermansyah, yang dikutip Kompas.com pada Rabu (20/11/2019).

Dalam foto tersebut, putri Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah terlihat memeluk erat dan mencium pipi kanan Ashanty.

Wajah Ashanty terlihat senyum semringah.

Dalam keterangannya, Aurel meminta doa untuk kesembuhan Ashanty.

"Hi teman-teman onlineku. Aku minta doa buat @ashanty_ash ya dan minta semangat juga dari teman-teman semuanya," tulis Aurel seperti dikutip Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Sebagai informasi, Ashanty mengidap penyakit autoimun.

Penyakit tersebut membuat sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik atau dapat menyerang tubuh sendiri.

Aurel pun memberikan semangat kepada Ashanty. "Aku yakin bunda pasti bisa sembuh (emoji hati) bunda kuat!! I love you so much ndut," tulisnya lagi.