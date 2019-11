BANJARMASINPOST.CO.ID - Komentar Roger Danuarta di Postingan Cut Meyriska Disorot Pasca Heboh Ciuman di Muka Umum, Romantis!

Pasangan baru Cut Meyriska dan Roger Danuarta sedang hangat-hangatnya menjalin kasih.

Keduanya bahkan baru sehari yang lalu Cut Meyriska mengunggah foto jalan-jalannya bersama Roger Danuarta ke Baby Zoo Taman Safari Indonesia.

Ada dua foto yang diunggah istri Roger Danuarta, Cut Meyriska ke akun Instagram pribadinya.

Unggahan pertama adalah unggahan video boomerang keduanya yang saling menggenggam tangan dan berfoto dengan burung.

Unggahan kedua adala foto keduanya yang memeluk, berpegangan tangan, dan melihat satu sama lain di depan Baby Zoo.

Unggahan ini juga disertakan dengan caption manis dari Cut Meyriska

"Cinta tidak akan menuntut kesempurnaan, cinta akan memahami, menerima dan rela untuk berkorban. Karena Cinta seharusnya membuatmu bahagia bukan terluka"

Bahkan, baru aja satu hari, unggahan Cut Meyriska bersama Roger Danuarta ini sudah mendapatkan lebih dari 110 ribu likes, lho!

Namun yang membuat unggahan ini makin spesial adalah ketika Roger Danuarta menulis komentar, "Love you forever and ever and ever and ever...????"