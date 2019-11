Tangis Bertahun-tahun Maia Estianty Terungkap Pasca Ultah Irwan, Soal Mulan Jameela & Ahmad Dhani?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tangis bertahun-tahun dialami Maia Estianty terungkap pasca ultah Irwan Mussry. Apakah terkait Mulan Jameela dan Ahmad Dhani?

Ya, setahun sudah pernikahan Irwan Mussry dengan Maia Estianty.

Kini, kehidupan Maia Estianty bersama sang pengusaha sukses, Irwan Mussry terlihat hidup bahagia.

Ibu dari tiga orang anak kerap mengunggah foto kemesraannya dengan sang suami.

Setelah perayaan ulang tahun sang suami dan liburan bersama, kini mantan istri Ahmad Dhani mengunggah foto Alquran dengan background daun, kembang, dan cahaya yang berpendar.

Ibu El Rumi mengucap syukur kepada Sang Khalik atas rumah tangga barunya.

Dalam foto tersebut, Maia Estianty menuliskan keterangan fotonya dengan judul 'AKU BERSYUKUR'.

"Aku bersyukur bahwa aku tidak mempunyai anak yang fisiknya cacat atau tubuhku yang cacat

Aku bersyukur bahwa aku tidak mempunyai keluarga yang dibunuh oleh pembunuh yang sangat sadis

Aku bersyukur bahwa aku tidak menderita karena penyakit

Aku bersyukur bahwa aku selalu diberi kemurahan hati dan kemudahan dari Allahku

Aku bersyukur bahwa aku diberi suami keluarga yang sangat baik

Aku bersyukur selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan.

Aku bersyukur bahwa aku dberi kehidupan yang indah walaupun dulu aku selalu menangis bertahun-tahun. Tetapi tangisan itu tak ada artinya sekarang...

Allah ku Maha segalanya, DIA yang memberikan aku segalanya yang aku sangat Syukuri itu

Tuhanku, Allahku, maafkan jika aku belum bisa memenuhi apa yang ENGKAU suka.. TAPI , I LOVE YOU ALLAH.... YOU ARE THE BEST AMONG THE BEST.... Tiada Tuhan selain Allah. Cintaku melebihi apapun yang di seluruh dunia ini....

Dan aku BERSERAH KEPADA MU

#grateful #ilovegod #allah #alquran #semakintuasemakinbahagia #renungantengahmalam #maiaestianty #diarymaia #photo by : @maiaestiantyreal"

Dalam keterangan foto tersebut, Maia Estianty curhat tentang dirinya yang selalu menangis.

Fase penuh air mata dimana fase tersebut adalah fase menyakitkan dalam hidup yang terjadi selama bertahun-tahun.