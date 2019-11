BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Arema FC vs Persija, Link TV Online UseeTV Liga 1 2019

Live Streaming Arema FC vs Persija Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Usee TV

Persija Jakarta akan menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam laga ini Macan Kemayoran dipastikan turun dalam komposisi terbaiknya.

Dua pemain Persija yang sempat dipanggil memperkuat timnas Indonesia dan Nepal yakni Andritany Ardhiyasa serta Rohit Chand sudah kembali bergabung. Selain itu tidak ada pemain yang absen karena akumulasi kartu maupun cedera.

“Ya Persija tidak memiliki pemain yang absen, Andritany yang sempat dipanggil timnas sudah kembali, Rohit Chand yang dari Nepal juga telah kembali, jadi tidak ada pemain yang absen,” ujarnya pada konferensi pers jelang laga, Jumat (22/11) dikutip Bpost Online dari laman resmi Liga Indonesia.

Selain itu juga tim Ibu kota ini juga datang dalam tren positif. Dalam lima pertandingan terakhir, skuad besutan Edson Tavares menorehkan tiga kemenangan, sekali seri dan sekali kalah.

Bahkan, dalam dua laga teraktual, lini serang Persija kian ganas lantaran sukses mencetak 8 gol. Jika diakumulasikan dalam lima pertandingan terakhir, 12 gol berhasil dilesakkan Persija ke gawang lawan-lawannya.