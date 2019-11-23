ASFC U18 2019

Indonesia Juara! Hasil Akhir Timnas U-18 Indonesia vs Korsel ASFC U-18 2019, Skor Akhir 1-1 (5-3)

Indonesia Juara! Hasil Akhir Timnas U-18 Indonesia vs Korsel ASFC U-18 2019, Skor Akhir 1-1 (5-3)

Indonesia Juara! Hasil Akhir Timnas U-18 Indonesia vs Korsel ASFC U-18 2019, Skor Akhir 1-1 (5-3)
www.pssi.org
Ilustrasi - Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan Live Youtube Menoreh TV ASFC 2019 

Hasil Akhir Timnas U-18 Indonesia vs Korsel di juara 3 ASFC U-18 2019, Skor Akhir 1-1 (Adu Penalti 5-3).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan perebutan juara 3 47th Asian School Football Championship U-18 2019 ( ASFC U-18 2019 ) berakhir dengan skor akhir 1-1 dan dilanjutkan adu penalti (5-3)

Selam 90 menit, Indonesia dan Korea Selatan hanya membuat 2 gol.

Dengan hasil ini maka Timnas U-18 Indonesia berhak menjadi juara 3 setelah mengalahkan Korea Selatan.

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Di babak pertama, untuk sementara Timnas Pelajar Indonesia U-18 unggul 1-0 atas Korea Selatan.

Pada partai sebelumnya, Timnas pelajar U-18 Indonesia gagal melaju ke babak final di ajang Asian School Football U-18 Championship (ASFC) Kegagalan itu diterima timnas pelajar U-18 Indonesia setelah kalah dari Malaysia.

Bertanding di Stadion Batakan, Jumat (22/11/2019), Timnas Pelajar U-18 Indonesia kalah 3-5 lewat drama adu penalti. Pemenang harus dientukan lewat adu tos-tosan setelah pada waktu normal kedua tim bermain imbang 1-1.

Asa Indonesia masuk final pun kandas, sementara Malaysia berhak melenggang ke partai puncak. Indonesia masih akan memperebutkan peringkat ketiga melawan Korea Selatan Sementara Malaysia akan menantang Thailand di partai final.

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Dilansir dari BolaSport, Timnas pelajar U-18 Indonesia mendapat hasil negatif kala melawan Malaysia di semifinal 47th Asian Schools Football Championship (ASFC).

Timnas pelajar U-18 Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia kala keduanya berjumpa di babak semifinal ASFC 2019.

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Tags
Timnas U-18 Indonesia vs Korsel
Hasil Akhir
Skor Akhir
Asian School Football Championship U-18 2019
ASFC U-18 2019
Adu Penalti
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Editor: Rendy Nicko
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