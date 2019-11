LINK Live Streaming TV Online Real Madrid vs PSG, Live Champions TV Tak Siaran Langsung SCTV

Live Streaming Real Madrid vs PSG di Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming Champions TV di Liga Champions, Tak Siaran Langsung SCTV

Bintang sepak bola Brasil, Neymar, mengklaim dirinya sudah fit dan siap untuk melawan Real Madrid di Liga Champions.

Selain karena ingin membalas dendam ke PSG, Santiago Bernabeu juga dikenal sebagai stadion yang angker.

Tercatat, di sembilan pertandingan terakhir Real Madrid yang dilakoni di Bernabeu, El Real tak pernah sekalipun kalah.

Selain itu, Real Madrid hari ini sangatlah berbeda dengan Real Madrid beberapa waktu lalu saat bisa dengan mudahnya dikalahkan PSG.

Di bawah asuhan Zidane, Real Madrid kini lebih kokoh dan konsisten.

Tampaknya PSG harus mewaspadai betul hal ini.