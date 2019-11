BERLANGSUNG Live TVRI! Live Streaming Mola TV Liverpool vs Brighton Liga Inggris, TV Online MolaTV

Live Streaming Liverpool vs Brighton Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV

Link Live Streaming Mola TV Liverpool vs Brighton di Pekan 14 Liga Inggris dapat diakses malam ini, juga dapat ditonton via Siaran Langsung TVRI dan saat ini Sedang Berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Liverpool vs Brighton di Liga Inggris pekan 14 tersaji malam ini via Live Streaming TVRI dan Live Streaming MolaTV turut menyajikan di Live Streaming TV Online di www.mola.tv dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Liverpool vs Brighton di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (30/11/2019) pukul 22.00 WIB.

Selain Live Streaming TVRI dan Live Streaming MolaTV, Link Live Streaming Liverpool vs Brighton di Liga Inggris 2019 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming via aplikasi Mola yang dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Liverpool yang puasa gelar juara Liga Inggris selama 28 tahun pastinya tak ingin 'setel kendor'.

Apalagi Manchester City beberapa waktu lalu terang-terangan ingin fokus meraih gelar juara Liga Inggris.

Namun di tengah semangat Liverpool untuk meraih gelar Liga Inggris, The Reds tengah mendapat kabar buruk dari Fabinho.

Fabinho dipastikan absen pada laga Liverpool vs Brighton & Hove Albion nanti.

Liverpool dipastikan tampil tanpa Fabinho saat menjamu Brighton and Hove Albion pada lanjutan pekan ke-14 Liga Premier, kasta tertinggi Liga Inggris.

Berdasarkan pernyataan resmi dari situs klub, Fabinho dinyatakan menderita cedera ligamen pergelangan kaki dan harus melewatkan laga bersama Liverpool hingga tahun baru 2020.