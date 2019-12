BERLANGSUNG! Link Tira Persikabo vs Barito Putera via Live Streaming UseeTV & TV Online Vidio.com

BERLANGSUNG! Live Streaming PS Tira Persikabo vs Barito Putera lewat Live Streaming UseeTV & Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming TV Online PS Tira Persikabo vs Barito Putera di Liga 1 2019 pekan 30 pada Senin (2/11/2019).

Live Streaming PS Tira Persikabo vs Barito Putera tidak dapat disaksikan via siaran langsung Indosiar karena Indonesia menyiarkan langsung Madura United vs Persebaya Surabaya.

Link Live Streaming Usee TV PS Tira Persikabo vs Barito Putera bisa diakses lewat Live Streaming Vidio.com.

Menyandang status sebagai tim tamu, Barito Putera tetap menargetkan dapat meraih kemenangan atas tuan rumah Tira-Persikabo sekaligus melanjutkan tren positif.

Barito Putera terus menunjukkan tren positif sepanjang sisa kompetisi Liga 1 2019 karena berhasil meraih dua kali kemenangan dan dua hasil seri pada empat laga terakhir.

Hasil tersebut membuat Barito Putera menempati peringkat ke-14 klasemen sementara Liga 1 2019 dengan raihan 34 poin.

Pelatih Djadjang Nurdjaman menjelaskan, timnya datang ke markas Tira-Persikabo untuk kembali meraih poin.

"Kami datang ke sini tidak ingin pulang tanpa membawa poin. Kami mengupayakan untuk menang di laga ini," kata Djanur yang dikutip dari bolasport.com.

"Setidaknya kami bisa mencuri satu poin karena memang persaingan di zona merah masih sangat ketat dan masih sangat mungkin untuk salip-menyalip," ujar Djanur.