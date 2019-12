Gelar SBM Auto Fest 2019, Mitsubishi Resmi Launching Xpander Cross di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah meraih kesuksesan pada peluncuran unit Xpander 2017 lalu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menghadirkan varian baru yakni Xpander Cross, di Jakarta pada 12 November 2019 lalu.

Untuk memperkenalkan secara resmi varian anyar Xpander Cross kepada publik Banua, PT Sumber Berlian Motors, dealer Mitsubishi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar SBM Auto Fest 2019 di Q-Mall Banjarbaru, Sabtu (30/11/2019) lalu.

Memadukan kenyamanan MPV dengan ketangguhan crossover SUV yang stylish, desain interior yang praktis dan mewah Xpander Cross tidak hanya sekadar produk mobil, namun juga sebuah gaya hidup baru.

"Mobil MPV ini hadir dalam tiga varian, yakni premium package A/T Plus dibanderol Rp 289 juta, Cross A/T seharga Rp 280 juta dan Cross M/T dipatok Rp 270 juta," jelas General Manager PT Sumber Berlian Motors Sri Yuliati Kalianda, melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

• UMK Kotabaru 2019 Tertinggi di Kalimantan Selatan, Ditetapkan Rp 3.034.828,97, Baru Disosialisasikan

• Komunitas Sehat Kenko No Kai Gelar Edukasi Stroke dan Diabetes

• Betrand Peto Ngedrop Karena Ini, Jadi Sebab Cita-cita Anak Ruben Onsu - Sarwendah Harus Pupus

• Belasan Anak Punk Ditertibkan di Kawasan Minggu Raya, Satpol PP Dapati Alkohol dan Lemfox

Ditambahkannya, Xpander Cross menghadirkan lima varian warna, di antaranya Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Sterling Silver Metallic, Graphite Grey Metallic, dan Sunrise orange Metallic.

Memudahkan para konsumen loyal, PT Sumber Berlian Motors bekerjasama dengan beberapa pembiayaan, yakni PT Dippo Star Finance, PT Maybank Finance, PT CIMB Niaga Finance, PT Mandiri Tunas Finance, dan BCA Finance. Produk bisa didapatkan pada pertengahan Desember 2019 ini.

"Disupport PT MMKSI, PT Sumber Berlian Motors juga akan menggelar pameran bertajuk Mitsubishi Autoshow di Duta Mall Banjarmasin, pada 12-15 Desember 2019 nanti," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)