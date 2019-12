Head to Head & Live Streaming Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua di Mola TV, Tinju Dunia Kelas Berat

Head to Head dan Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia via Live Streaming Mola TV yang akan menayangkan Duel Akbar Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua 2 pada Sabtu (7/12/2019) malam via Live Streaming TV Online di laman www.mola.tv

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua di pertandingan tinju memperebutkan gelar dunia kelas berat World Boxing Association (WBA) Super, IBF, WBO dan IBO di Live Streaming MolaTV tersaji pada Sabtu (7/12/2019) malam.

Siaran Langsung Tinju Dunia via Live Streaming Mola TV Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua 2 dijadwalkan disiarkan secara Live Streaming TV Online MolaTV di www.molatv.com dengan mendownload aplikasi Mola TV di appstore dan playstore.

Pertarungan rematch via Live Streaming Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua dapat ditonton via siaran langsung via Live StreamingMola TV mulai pukul 21.00 GMT atau 23.00 Waktu Arab Saudi atau pada Minggu (8/12/2019) pukul 04.00 WIB.

Pertandingan ini akan diselenggarakan pada 7 Desember 2019, di Diriyah, situs Warisan Dunia UNESCO di Al-Turaif, Riyadh, Arab Saudi.

Pertarungan ini memperebutkan gelar dunia kelas berat WBA (Super), IBF, WBO dan IBO secara bersamaan. Maka, pemenang dari pertarungan ini akan menjadi raja tinju kelas berat sesungguhnya.

Laga ini menjadi duel kedua Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua setelah pada pertarungan pertama Andy Ruiz Jr sukses mengambil sabuk juara WBO, WBA, IBF, IBO dari tangan Anthony Joshua.

Pada pertemuan sebelumnya, Andy Ruiz Jr petinju asal Meksiko tampil diluar dugaan saat mengalahkan juara dunia pemegang 4 sabuk kelas berat Anthony Joshua yang digelar di Madison Square Garden, New York, AS, Minggu (2/6/2019).

Andy Ruiz Jr (33-1, 20 ko) berhasil mengalahkan Anthony Joshua (22-1, 21 ko) hanya dalam tempo 7 ronde.

Anthony Joshua petinju kelas berat Inggris yang debut bertanding di Amerika Serikat (AS) berakhir dengan tragis.