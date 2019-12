Prediksi Deontay Wilder Jelang Siaran Tinju Dunia Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua 2, Live Mola TV

Prediksi Deontay Wilder dan Head to Head Jelang Siaran Langsung Tinju Dunia via Live Streaming Mola TV yang akan menayangkan Duel Akbar Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua 2 pada Sabtu (7/12/2019) malam via Live Streaming TV Online di laman www.mola.tv

Saksikan Live Streaming Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua di pertandingan tinju memperebutkan gelar dunia Kelas Berat World Boxing Association (WBA) Super, IBF, WBO dan IBO di Live Streaming MolaTV tersaji pada Sabtu (7/12/2019) malam.

Jelang laga rematch ini, Deontay Wilder punya prediksi pada laga ini.

Pertarungan rematch via Live Streaming Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua dijadwalkan pada Minggu (8/12/2019) pukul 04.00 WIB.

Juara tinju kelas berat, Deontay Wilder, menjagokan Andy Ruiz Jr. untuk menumbangkan Anthony Joshua sekali lagi dalam pertandingan ulang.

Deontay Wilder tertarik dengan pertandingan ulang perebutan gelar IBO, IBF, WBA, dan WBO antara Anthony Joshua dan Andy Ruiz Jr. pada Sabtu (7/12/2019).

Pertandingan yang akan digelar di Diriyah Arena, Ad Diriyah, Arab Saudi, itu sangat menarik minat Deontay Wilder untuk menentukan pemenangnya.

Pasalnya pemegang gelar WBC ini nantinya bernafsu menantang pemenang laga tersebut untuk pertandingan unfikasi.

Sekadar informasi, Wilder saat ini memegang sabuk gelar juara WBC dan memerlukan keempat gelar yang dipegang Ruiz untuk menjadi juara tak terbantahkan (undisputed champions).

Wilder sendiri menjagokan Ruiz. Menurutnya Ruiz memiliki segalanya untuk bisa menang melawan Joshua.