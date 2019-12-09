Selebrita

LINK Live Streaming FB Miss Universe 2019, Wakil Indonesia Frederika Alexis Cull Masuk 20 Besar

Live Streaming Facebook Miss Universe 2019 sedang berlangsung. Wakil Indonesia, Frederika Alexis Cull masuk 20 besar.

LINK Live Streaming FB Miss Universe 2019, Wakil Indonesia Frederika Alexis Cull Masuk 20 Besar
instagram@officialputeriindonesia
Frederika Alexis Cull saat sandang Gelar Puteri Indonesia 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Facebook Miss Universe 2019 sedang berlangsung. Wakil Indonesia, Frederika Alexis Cull masuk 20 besar.

Pada Senin, (9/12/2019) pagi ini atau Minggu malam waktu setempat, sedang berlangsung gelaran Miss Universe 2019 di Tyler Perry Studios, Atlanta, Georgia, Amerika. Indonesia sendiri diwakili oleh Putri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull.

Link Live Streaming Miss Universe 2019 dapat diakses via Facebook Miss Universe. Link ada di bagian berita ini.

Membanggakannya, Putri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull saat ini diketahui telah masuk dalam daftar top 20 besar.

Artis Tampan yang Tak Diundang di Nikahan Citra Kirana & Rezky Aditya, Andi Arsyil Ungkap Hal Ini

Melansir berita heavy.com, berikut daftar 20 besar Miss Universe 2019:

1. Zozibini Tunzi (Afrika Selatan)

2. Frederika Alexis Cull (Indonesia)

3. Hoang Thuy (Vietnam)

4. Olutusin Araromi (Nigeria)

5. Paweensuda Drouin (Thailand)

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Miss Universe 2019
Live Streaming Facebook Miss Universe
Frederika Alexis Cull
banjarmasinpost.co.id
Berita Terkait :#Selebrita
Penulis: Noor Masrida
Editor: Murhan
Ikuti kami di
Video Pilihan
Video Detik-detik Puteri Indonesia Frederika Terpeleset di Panggung Miss Universe, Lihat Reaksinya
Video Detik-detik Puteri Indonesia Frederika Terpeleset di Panggung Miss Universe, Lihat Reaksinya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan