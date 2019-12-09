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LINK Live Streaming FB Miss Universe 2019, Wakil Indonesia Frederika Alexis Cull Masuk 20 Besar
Live Streaming Facebook Miss Universe 2019 sedang berlangsung. Wakil Indonesia, Frederika Alexis Cull masuk 20 besar.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Facebook Miss Universe 2019 sedang berlangsung. Wakil Indonesia, Frederika Alexis Cull masuk 20 besar.
Pada Senin, (9/12/2019) pagi ini atau Minggu malam waktu setempat, sedang berlangsung gelaran Miss Universe 2019 di Tyler Perry Studios, Atlanta, Georgia, Amerika. Indonesia sendiri diwakili oleh Putri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull.
Link Live Streaming Miss Universe 2019 dapat diakses via Facebook Miss Universe. Link ada di bagian berita ini.
Membanggakannya, Putri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull saat ini diketahui telah masuk dalam daftar top 20 besar.
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Melansir berita heavy.com, berikut daftar 20 besar Miss Universe 2019:
1. Zozibini Tunzi (Afrika Selatan)
2. Frederika Alexis Cull (Indonesia)
3. Hoang Thuy (Vietnam)
4. Olutusin Araromi (Nigeria)
5. Paweensuda Drouin (Thailand)
Miss Universe 2019
Live Streaming Facebook Miss Universe
Frederika Alexis Cull
banjarmasinpost.co.id
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