BANJARMASINPOST.CO.ID - Kekesalan Nagita Slavina Pada Raffi Ahmad Saat Ucap Ini, Ibu Rafathar Sampai Berteriak

Diketahui saat ini keluarga kecil Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rafathar sedang keliling dunia.

Dinamika keluarga Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rafathar menarik untuk diikuti.

Terbaru, Raffi Ahmad mencoba keahliannya mencoba berbahasa Inggris di sejumlah orang. Tak terkecuali ibu Rafathar, Nagita Slavina.

• Mobil Sandra Dewi Tabrak Motor Diungkap ke Boy William, Respons Harvey Moeis Disorot

• Aksi Gelendotan Syahrini ke Pria Ganteng Selain Reino Barack, Inces Malah Disebut Sombong!

• Pria Ini Temani Ayu Ting Ting Saat Jenguk Putri Denada, Shakira, Bukan Shaheer Sheikh & Robby Purba

Raffi Ahmad mencoba kemahirannya berbahasa Inggris selama singgah di Jepang.

Raffi yang sedang syuting video klip terbaru dengan kru asing, tak mau kalah ketika melihat istrinya, Nagita Slavina, lancar berbahasa Inggris.

Namun, bahasa Inggris Raffi malah membuat Nagita gemas.

Pasalnya, menggunakan bahasa Indonesia yang dialihbahasakan ke Indonesia tanpa mempertimbangkan rasa bahasanya.

"My English is not delicious you know," kata Raffi dalam Vlog Rans Entertainment, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (11/12/2019).

Sempat disinggung salah satu krunya, Abrar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan kru asing, Raffi menjawab dalam bahasa Inggris yang asal-asalan.