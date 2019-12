BANJARMASINPOST.CO.ID - Singgung Karma, Unggahan Ryochin saat Luna Maya Dikabarkan Dekat dengan Faisal Nasimuddin Disorot

Sosok yang dekat dengan mantan kekasih Ariel NOAH, Luna Maya terus jadi sorotan. Mulai dari pria keturunan Jepang Ryochin hingga pengusaha Malaysia Faisal Nasimuddin.

Ya, sosok pria Jepang bernama Ryochin akhir-akhir ini disorot lantaran kabar kedekatannya dengan Luna Maya.

Bahkan Ryochin sendiri sempat diisukan sudah menjalin asmara dengan Luna Maya.

Beberapa kali Luna Maya dan Ryochin terlihat menghabiskan waktu bersama,

terlebih ketika Luna Maya berkunjung ke Jepang beberapa waktu lalu.

Luna Maya dan Ryochin dipergoki Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kala tengah makan malam bersama.

Dilansir dari akun instagramnya, postingan Ryochin kali ini mengundang rasa penasaran publik.

Ryochin mendadak mengunggah kalimat berisi tentang karma.

"Karma has no menu, you get served what you deserve.