Permintaan Maaf Maia Estianty pada Irwan Mussry Gegara Ari Lasso, Sohib Ahmad Dhani Ternyata Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Permintaan maaf Maia Estianty pada Irwan Mussy gara-gara Ari Lasso, sohib Ahmad Dhani lakukan ini pada mantan rekan duet Mulan Jameela itu.

Memang, ada-ada saja tingkah juri Indonesian Idol X. Kali ini Ari Lasso menggendong Maia Estianty.

Ari Lasso dan Maia Estianty sama-sama menjadi juri pada pergelaran babak Top 11 Spektakuler Show, Senin (16/12/2019), keduanya duduk berdampingan di belakang meja juri.

Saat peserta Lyodra selesai menyanyikan lagu "It's All Coming Back To Me Now", Ari Lasso menggendong Maia Estianty yang tepat ada di sebelahnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Aksi tersebut dilakukan karena saking senang dan takjubnya mereka dengan penampilan Lyodra.

"Baru kali ini aku digendong Mas Ari Lasso loh," kata Maia dengan santai, Senin (16/12/2019) malam.

Lalu Maia melanjutkan dengan bersenandung lagu "Tak Gendong" karya Mbah Surip.

Setelah mengomentari penampilan Lyodra, presenter Sere Kalina bertanya kepada Ari Lasso.

"Mas Ari, tadi abis gendong Bunda (Maia) pinggang enggak apa-apa?" tanya Sere.

"Iya, enggak apa-apa," jawab Ari Lasso.