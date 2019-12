Tiap Pagi, Betrand Peto Dipaksa Ruben Onsu Lakukan Ini, Putra Sarwendah Bikin Pengakuan Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiap pagi, Betrand Peto dipaksa Ruben Onsu melakukan hal ini. Putra angkat Sarwendah itu bikin pengakuan begini pada Erie Suzan

Paksaan Ruben Onsu pada Betrand Peto itu rupanya untuk membiasakan anak angkatnya dengan Sarwendah itu agar disiplin.

Ya, satu di antara didikan displin itu tercermin ketika Ruben Onsu membangunkan Betrand Peto sebelum berangkat sekolah.

Sedangkan, Betrand Peto menjelaskan bahwa ia kini bersekolah di Jakarta seperti murid-murid lainnya.

• Pria Tampan yang Lamar Ayu Ting Ting pada Tahun Depan Disinggung Sosok Ini, Mungkinkah Didi Riyadi?

• Ketidakpedulian Aurel pada Ashanty Terungkap, Putri Krisdayanti & Anang Hermansyah Kenang Masa Lalu

• Kecelakaan Rezky Aditya Saat Main Jet Ski Diungkap Citra Kirana, Mantan Ali Syakieb Malah Begini

• Nyawa Raffi Ahmad Terancam Saat Lakukan Ini di Swiss, Suami Nagita Slavina Diselamatkan Sosok Ini

"By the way sekolahnya gimana?" tanya Erie Suzan seperti dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Erie Suzan pada Senin (23/12/2019).

"Sekolahnya sudah pindah di sini," jawab Betrand.

"Terus sekolahnya home schooling apa tiap hari," tanya Erie lagi.

"Tiap hari," jawab Betrand.

"Setiap pagi?" ucap Erie lagi.

Kemudian, Betrand mengatakan bahwa ayahnya biasanya membangunkannya pada pukul 5 pagi.