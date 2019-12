BANJARMASINPOST.CO.ID - Perlakuan Ruben Onsu ini Tak Disukai Betrand Peto, Ruben - Sarwendah Sampai Cekcok

Anak dari Ruben Onsu dan Sarwendah, Betrand Peto terus mencuri perhatian.

Sejak diangkat menjadi anak oleh Ruben Onsu dan Sarwendah, kehidupan Betrand Peto seakan tgak lepas dari sorotan.

Beberapa waktu lalu, terungkap perdebatan Ruben Onsu dan Sarwendah gara-gara Betrand Peto.

Ya, Ruben Onsu dan Sarwendah berikan perintah yang berbeda pada Betrand Peto, putra sulung mereka sampai bingung, ujungnya buat keduanya bertengkar.

Meski begitu Betrand mengaku sangat bahagia dengan ayah dan bunda barunya.

Hal ini seperti terlihat dalam channel YouTube Erie Suzan yang diunggah pada 23 Desember 2019.

"Terus by the way aku mau nannya dong, hubungan Betrand ama ayah bunda gimana?," tanya Erie.

"Baik," jawab Betrand.

"Happy?," tanya Erie.