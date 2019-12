Teriakan Ashanty Saat Aurel Singgung Ciumannya di Depan Atta Halilintar dan Anang Hermansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepanikan Atta Halilintar saat Aurel Hermansyah membahas soal ciuman pertama di depan ibu sambungnya, Ashanty dan ayahnya, Anang Hermansyah.

Ya, ditanya soal siapa sosok first kiss atau ciuman pertama Aurel Hermansyah, Anang Hermansyah mengakui ini.

Bahkan dengan nada yakin, Anang Hermansyah tahu siapa pria yang menjadi first kiss Aurel Hermansyah di depan Atta Halilintar itu.

Mendengar penuturan Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah pun tampak terkejut.

Alih-alih malu, Aurel Hermansyah justru meminta sang ayah untuk menuliskan sosok first kiss itu di sebuah kertas.

Pertanyaan yang diurai Aurel Hermansyah itu tampak pada vlog terbarunya yang berjudul "WHO KNOWS ME BETTER ??? PIPI VS BOYF.".

Tak cuma bertanya pada Anang Hermansyah soal first kiss, Aurel Hermansyah juga terlihat melontarkan pertanyaan itu kepada Atta Halilintar.

Sosok Atta Halilintar beberapa waktu ke belakang memang santer disebut-sebut sedang dekat dengan Aurel Hermansyah.

Mendapat pertanyaan soal siapa first kiss Aurel Hermansyah, Atta Halilintar pun kaget.

Sebab diakui Atta Halilintar, ia tak pernah bertanya kepada Aurel Hermansyah soal hal tersebut.