Kehamilan Jennifer Dunn Disinggung pada Sarita Abdul Mukti, Mantan Faisal Harris Bereaksi Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehamilan Jennifer Dunn disinggung pada Sarita Abdul Mukti, mantan Faisal Harris itu langsung bereaksi begini.

Sudah menjadi rahasia umum kalau rumah tangga pengusaha mobil mewah Faisal Harris dan Sarita Abdul Mukti berakhir dengan cerita menyedihkan.

Ya, Faisal Harris ketahuan berselingkuh dengan Jennifer Dunn di belakang Sarita Abdul Mukti dan anak-anaknya.

Hingga akhirnya Sarita melayangkan gugatan cerai, dan kini Faisal Harris pun menjadi suami Jennifer Dunn seutuhnya.

Walau sudah bercerai dengan kisah rumah tangga yang kurang baik, nyatanya Sarita mampu mengalahkan egonya demi anak-anak.

Sarita masih berusaha menjalin hubungan baik dengan mantan suaminya, Faisal Harris.

Kekompakan Sarita dan Faisal Harris ini terungkap lewat kejadian baru-baru ini.

Dipantau dari akun instagramnya, Sarita baru saja mengantar kepergian anak-anaknya untuk menikmati liburan bareng ayah mereka.

Meski mengaku kesepian Sarita harus rela melihat anak-anaknya menghabiskan waktu liburan bersama Faisal Harris.

"Happy holiday kids.. be nice to your Daddy @shakillaastari @shafaharris @shabinamecca