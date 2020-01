LINK Bein Sport 2! Live Streaming AS Roma vs Torino di Liga Italia, Live TV Online RCTI +

Live Streaming AS Roma vs Torino di Liga Italia, Live Streaming Bein Sport 2 dan Siaran Langsung RCTI +

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI + yang akan menayangkan laga AS Roma vs Torino di Liga Italia Pekan 18 yang akan tersaji pada Senin (6/1/2020).

AS Roma diprediksi mampu mengatasi perlawanan tim tamu, Torino. Pasalnya AS Roma sedang dalam tren positif dengan catatan tak terkalahkan dalam 7 partai terakhir.

Terlebih lagi, tim serigala Roma tersebut berhasil 4 kali meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir menghadapi Torino.

Sedangkan Torino baru saja meraih pil pahit usai takluk atas SPAL dengan skor 1-2 di pertandingan Liga Italia pekan sebelumnya.

Torino juga takkan diperkuat beberapa pemain pentingnya. Cristian Ansaldi terkena skorsing, sedangkan Daniele Baselli hingga Iago Falque harus menepi akibat cedera.

Prediksi AS Roma vs Torino :

Head to head AS Roma vs Torino (5 Pertemuan Terakhir)