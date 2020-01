BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Ryochin, Raffi Ahmad Jodohkan Luna Maya dengan Pria Ini saat di London

Gosip hubungan Luna Maya dengan Ryochin makin santer berhembus saat keduanya diketahui menghabiskan waktu bersama di London dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beberapa waktu lalu.

Namun Raffi Ahmad justru 'menjodohkan' Luna Maya dengan pria bukan Ryochin saat mereka ngumpul bareng dan terekam di Vlog terbaru RANS Entertainment yang tayang pada Kamis (9/1/2020) kemarin.

Sebelumnya dilansir dari laman Instagram-nya yang sudah terverifikasi, Raffi Ahmad sempat membagikan foto-foto yang merekam kebersamaannya dengan Luna Maya dan Ryochin.

"In The Middle Of The Night London (di tengah malam di London)," tulis Raffi Ahmad.

Tak cuma foto, di Instastory Raffi Ahmad juga membagikan video yang merekam kedekatan Luna Maya saat sedang bersama Ryochin lewat Insta Story-nya.

"Oke guys, kita ketemu sama Ryo dan Luna Maya," ucap Raffi Ahmad.

Dalam video tersebut, Luna Maya dan Ryochin tampak sedang berjalan berdekatan.

Luna Maya tengah melihat sebuah potret di ponsel yang dibawa Ryochin.

Sejurus kemudian, Luna Maya dan Ryochin pun tampak ceria seraya melambai ke arah kamera yang dibawa Raffi Ahmad.