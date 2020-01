Marcus/Kevin vs Fajar/Rian! Jadwal & Live Streaming Malaysia Masters 2020 Perempatfinal di BWF & BAM

Link Live Streaming Malaysia Masters 2020 babak Perempatfinal via Youtube BWF & Badminton Association Malaysia ( Youtube BA Malaysia ) dapat diakses mulai Jumat (10/1/2020). Ada Marcus/Kevin vs Fajar/Rian



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming BWF Malaysia Masters 2020 babak perempatfinal yang dapat diakses pada Jumat (10/1/2020).

Live Streaming Malaysia Masters 2020 via via Youtube BWF & Badminton Association Malaysia ( Youtube BA Malaysia ) menyajikan laga seru yaitu Marcus/Kevin vs Fajar/Rian.

Dua pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan saling bertemu di babak perempatfinal Malaysia Masters 2020.

Sebagai catatan, laga nanti bakal jadi pertemuan kedelapan bagi kedua pasangan. Dari tujuh pertandingan sebelumnya, The Minions –julukan Kevin/Marcus– memiliki catatan impresif dengan lima kali kemenangan.

Namun Minions patut waspada, pasalnya pada pertemuan terakhir keduanya di Korea Open 2019, Fajar/Rian sanggup menang dua set langsung dengan skor 22-20, 21-17.

Sedangkan Ahsan/Hendra yang berada di pole berbeda akan menghadapi ganda Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin.

Laga ini merupakan partai ulangan semifinal kejuaraan BWF World Tour Final 2019 silam.

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja turut menghadapi wakil Taiwan, Lee Yang/Yang Ching Tun.

Sedangkan ganda putri Indonesia, Greysia Apriyani akan menghadapi wakil Korea, CHANG Ye Na/KIM Hye Rin.