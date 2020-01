Predator Seksual Reynhard Sinaga Pernah Bekerja di Man United, Begini Pengakuan The Red Devils

CCTV GREATER MANCHESTER POLICE via BBC Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Predator Seksual, Reynhard Sinaga Pernah Bekerja di Manchester United, Begini Pengakuan The Red Devils.

Terdakwa kasus pemerkosaan pria muda berantai di Inggris, Reynhard Sinaga sempat mengaku pernah bekerja untuk Manchester United.

Reynhard Sinaga sempat mengakui bahwa dirinya pernah bekerja untuk Manchester United.

Hal ini diketahui sebagaimana dilaporkan oleh BBC dalam berita berjudul "Reynhard Sinaga: How the Manchester rapist Found his victims".

• Indonesia dapat Hukuman Lebih Berat dari Malaysia, PSSI Bakal Lakukan Ini ke FIFA

• Kemunculan Tedi dan Putri Delina di Polrestabes Bandung Pasca Otopsi Lina, Anak Sule Katakan Ini

• Terkuak Ibunda Tirinya Bunuh Sang Ayah, Putri Hakim Jamaludin : Kok Bisa Terfikirkan Sama Bunda

Saat membahas soal keluarga Reynhard, laporan tersebut menyatakan bahwa Reynhard pernah mengaku bekerja di Manchester United di bagian Hospitality.

Namun dengan cepat pihak Manchester United mengklarifikasi bahwa hal itu tidak benar.

Manajemen klub berjuluk The Red Devils itu menyatakan tidak ada data karyawan yang menunjukkan Reynhard pernah bekerja di klub tersebut.

Reynhard diketahui, dalam satu masa pernah bekerja di sebuah bar yang terdapat di Gay Village.

Di wilayah tersebut dia bersosialisasi dan beribadah di gereja lokal.



Reynhard Sinaga.(istimewa)