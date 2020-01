Kode 'Aneh' Verrell Bramasta & Febby Rastanty Jadi Sorotan, Mantan Natasha Wilona Ajak Kencan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kode 'aneh' antara Verrell Bramasta dan Febby Rastanty jadi sorotan. Mantan kekasih Natasha Wilona itu menulis soal mengajak kencan.

Kedekatan Verrell Bramasta dan Febby Rastanty masih jadi perbincangan setelah putra Venna Melinda itu putus dari Natasha Wilona.

Apalagi, Febby Rastanty dan Verrell Bramasta tak segan menunjukkan kedekatannya lewat media sosialnya.

Nah, baru-baru ini, unggahan Verrell dan Febby dikait-kaitkan hingga dianggap kode.

Ya, Verrell dan Febby pun terlihat kembali kompak membagikan momen kala berlibur.

Meski tak lagi liburan bersama, kedua selebriti itu tampak asyik menuliskan “rayuan” di akun Instagram masing-masing.

Verrell tampak memamerkan potrernya di salah satu perpustakaan seraya “mengajak” berkencan.

Sedang Febby memilih menceritakan “karakternya” yang setia lantaran selalu menggunakan gaya yang sama kala foto.

“I don't have a library card.. But can I check you out? (Aku tak punya kartu perpustakaan.. tapi bolehkah aku mengajakmu kencan?)” tulis Verrell pada keterangan foto yang ia unggah melalui akun @bramastavrl, Minggu (12/1/2020).

Lalu dalam waktu yang hampir bersamaan, Febby juga memposting.