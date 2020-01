Live TV One! Jadwal Tayang & Prediksi Persib Bandung vs Selangor FA di Asia Challenge 2020

Jadwal Pertandingan & Link Live Streaming TV One Persib Bandung vs Selangor FA di Asia Challenge 2020 dapat diakses mulai pukul 19.20 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung TV One yang menyajikan Persib Bandung vs Selangor FA malam ini.

Video Streaming TV One Persib vs Selangor FA di ajang Asia Challenge 2020 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

Live Streaming TV Online Persib vs Selangor FA disiarkan langsung TV One pada Sabtu (18/1/2020) mulai pukul 19.20 Wib.

• Jadwal Tayang, Prediksi & H2H Liverpool vs Man United Liga Inggris Pekan 23 Live TVRI & Mola TV

• Jadwal Tayang RCTI & Bein Sports Liga Italia Pekan 20 Milan v Udinese, Lecce v Inter, Juve v Parma

• Jadwal Live Liga Spanyol Pekan 20 Real Madrid vs Sevilla, Barcelona vs Granada, Debut Quieque Setien

Pada laga perdana, Persib akan menghadapi klub asal Malaysia, Selangor FA.

Pertandingan antara Selangor FA vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Jelang kontra Selangor FA, pelatih Persib, Robert Rene Alberts , mengaku sangat antusias dengan partisipasi timnya dalam ajang Asia Challenge 2020.

Pasalnya, Alberts menilai turnamen itu merupakan ajang yang tepat untuk mempersiapkan timnya sebelum kompetisi Liga 1 2020 bergulir.

"Saya senang, beruntung kami bisa mengikuti ajang pramusim level internasional di sini," kata pelatih asal Belanda, dalam sesi konferensi pers di Hotel Acappella, Malaysia, Jumat (17/1/2020) WIB yang dikutip dari Kompas.com.

"Ini tentunya sangat bagus untuk pemain muda. Ini turnamen yang tepat untuk menambah jam terbang para pemain muda," tutur Alberts menambahkan.