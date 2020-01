Balasan Sarita Abdul Mukti Saat Jennifer Dunn Pamer Sayang, Eks Faisal Harris Nyinyiri Jedun?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Balasan Sarita Abdul Mukti saat Jennifer Dunn pamer disayang Suami, eks Faisal Harris nyinyiri Jedun?

Cerita viral antara Sarita Abdul Mukti, Jennifer Dunn, dan Faisal Harris memang sempat menyita perhatian publik beberapa tahun lalu.

Jennifer Dunn telah dituding menjadi orang ketiga di rumah tangga Sarita Abdul Mukti dan Faisal Harris.

Akhirnya Faisal dan Sarita memang bercerai dan akhirnya pengusaha itu memilih untuk menikahi Jedun.

Jennifer Dunn, pada satu sisi kini kerap berbagi kebahagiaannya sebagai seorang istri via Instagramnya.

Dan yang terbaru, Jennifer Dunn pamer video serta foto dengan caption soal disayang suami dan keluarga suaminya, Senin (20/1/2020) kemarin.

Jennifer Dunn baru-baru ini membagikan tips agar disayang suami dan keluarga suami.

Hal itu diungkapkan oleh Jennifer Dunn saat mengunggah liburannya bersama Faisal Harris dan keluarganya.

"If you want to be loved by your husband & husband's family, be a good wife.This is real family (Kalau kamu ingin dicintai suami dan keluarga suamimu, jadilah istri yang baik)," tulis Jennifer Dunn.

Sontak saja, sebagian warganet menyangkut pautkan unggahan Jennifer Dunn itu dengan Sarita Abdul Mukti.