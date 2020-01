Hari Terakhir XSR Exhibition, Pengunjung Antusias Serbu Duta Mall

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hari terakhir gelaran XSR Exhibition berlangsung seru dan ramai dikunjungi masyarakat. Pengunjung tampak penasaran untuk mencoba motor sport varian teranyar dari Yamaha, Minggu (26/2/2020).

Motor sport bergaya retro custom dihadirkan PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) main dealer motor Yamaha area Kalselteng, untuk mengakomodir tingginya permintaan motor custom.

Silih berganti pengunjung yang hadir bersama keluarga maupun kerabat ingin mengetahui lebih dekat varian All New XSR 155.

Dijelaskan Supervisor Promosi PT STSJ area Kalselteng, Andi Rahman, pihaknya tonjolkan imej baru dari kelas sport yang mengusung konsep retro modern.

"Tersedia dua pilihan warna yang tentu bernuansa elegan yakni matte silver premium dan matte black elegance. Harga All New XSR 155 dibanderol Rp 38 jutaan," jelasnya.

• Tak Hanya di China, Kuliner Kelelawar Sudah Lama Ada di Belahan Dunia, di Indonesia Ada di Sini

• Sijago Merah Mengamuk di Desa Panaan Tabalong, 1 Rumah dan Madrasah Tinggal Puing

• Frustasi Nikita Mirzani di Tahun 2020 Disinggung Sosok Ini, Sohib Billy Syahputra Disebut Begini

• Billy Syahputra Ditahan Polisi Saat Bersama Kekasihnya Elvia Cerolline di Bali, Nasib Sohib Nikita?

All New XSR 155 dibekali dengan desain bertemakan klasik-modern, yang menggabungkan beberapa ornamen klasik yang dipadukan fitur modern.

Kombinasi tersebut bisa dilihat dari tangki yang dibuat dengan model Drip-Shaped, jok single seat klasik. Tidak hanya itu, lampu depan dan belakang berbentuk bulat mirip era lama namun sudah ditenagai teknologi LED.

All New XSR 155 juga mengusung speedometer klasik dengan tenaga LCD digital. Selain itu juga dilengkapi Multi Information Display (MID).

• 5 FAKTA Penjahat Seksual yang Viral di Medsos 2 Pekan Ini, dari Begal Payudara hingga Begal Bokong

• Perceraian Disinggung Luna Maya ke Ashanty, Saat Mantan Ariel NOAH Curhat soal Pernikahan

• Johny Indo Meninggal, Putrinya Dokter Eka Jadi Tersangka MeMiles, Minta Keringanan ke Pemakaman Ayah

Yamaha juga menyematkan mesin Fuel Injection 155cc berupa SOHC, yang memiliki keunggulan 4 langkah berpendingin cairan teknologi VVA. Teknologi ini diyakini mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,2 kw/10.000 rpm dan torsi sebesar 14,7 Nm/8.500 rpm.

Untuk bagian kaki-kaki, All New XSR 155 membawa suspensi Up Side Down (USD), ban dual purpose ukuran 110/70 di bagian depan dan 140/70 untuk ban belakang. (banjarmasinpost.co.id/mariana )

--