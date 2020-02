BERLANGSUNG! Live Streaming Persebaya vs Sabah FA di Laga Ujicoba, Ini Link Youtube Persebaya

Link Live Streaming Persebaya vs Sabah FA via Live Streaming TV Online Youtube Official Persebaya

Link Live Streaming Youtube Persebaya akan menayangkan duel Persebaya Surabaya vs Sabah FA di laga ujicoba via Live Streaming Youtube Persebaya malam ini dan saat ini Sedang Berlangsung.

Live Streaming Persebaya vs Sabah FA di laga ujicoba tersaji malam ini, Sabtu (8/2/2020) namun tidak disiarkan langsung TV Nasional tapi tetap bisa diakses via Live Streaming TV Online Youtube Official Persebaya.



Live Streaming Youtube Persebaya menyajikan Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Sabah FA di laga ujicoba mulai pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Persebaya vs Sabah FA dalam laga ujicoba akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Namun, Live Streaming Online Persebaya Surabaya vs Sabah FA bisa ditonton di akun YouTube Official Persebaya.

Pertandingan Persebaya vs Sabah FA akan dijadikan ajang pemanasan bagi Persebaya Surabaya sebelum mengikuti turnamen Piala Gubernur Jatim 2020.

Seperti diketahui, baik Persebaya maupun Sabah FA akan mengikuti turnamen tersebut yang digelar pada 10-20 Februari 2020.

"Pertandingan besok (nanti) menurut saya bagus. Uji coba penting untuk terus memadukan tim,” kata pelatih Persebaya, Aji Santoso, dikutip Bolasport.com dari laman resmi klub.

“Apalagi, Persebaya akan melawan tim yang selevel," ucapnya dalam sesi jumpa pers, Jumat (7/2/2020) sore.

Aji pun menjanjikan bahwa dirinya akan menurunkan semua pemain asingnya dalam laga tersebut.