Perkawinan Agnez Mo Ditanyakan Najwa Shihab, Ini Jawaban Menohok Mantan Wijin & Deddy Corbuzier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perkawinan Agnez Mo Ditanyakan Najwa Shihab, Ini Jawaban Menohok Mantan Wijaya Saputra atau Wijin & Deddy Corbuzier

Dua wanita populer di Indonesia berkesempatan bertemu yakni Najwa Shihab dan mantan kekasih Wijaya Saputra atau Wijin dan Deddy Corbuzier, Agnez Mo.

Saat itu, ada pertanyaan Najwa Shihab yang mengarah ke perkawinan Agnez Mo. Karis Agnez dikenal cemerlang, dan dalam hal kisah cinta wanita cantik ini juga pernah dekat dengan Deddy Corbuzier dan Wijin atau Wijaya Saputra.

Lantas bagaimana reaksi mantan kekasih Deddy Corbuzier dan Wijaya Saputra alias Wijin, Agnez Mo saat ditanya perkawinan oleh Najwa Shihab?

Bicara prestasi, jangan tanyakan lagi pada Agnez Mo.

Meskipun sempat dicecar terkait cita-citanya untuk go international, Agnez bisa membuktikan dia bisa melakukannya.

Tak jauh berbeda jika membahas soal asmara, Agnez selalu mampu membungkam pertanyaan tersebut dengan segudang prestasi yang dicapainya.

Di depan Najwa Shihab, Agnez mengutarakan pemikirannya terkait hal ini, seperti dikutip Kompas.com,dari kanal YouTube Najwa, Minggu (9/2/2020).

"Aku sering ngomongin ke my staff, kadang ada tuntutan keluarga, 'sudah umur segini, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cowok. For me, it's like I don't get it, like...(bagiku, aku seperti tidak paham, seperti...)," kata Agnez

Penjelasan Agnez lantas terhenti ketika Najwa bertanya satu hal ini.