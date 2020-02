Kekompakan Natasha Wilona & Kevin Sanjaya Saat Posting Foto Disorot, Move On dari Verrell Bramasta?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kekompakan Natasha Wilona dan Kevin Sanjaya saat posting foto disorot. Benarkah tanda sudah move on dari Verrell Bramasta?

Natasha Wilona kerap dikaitkan dengan Kevin Sanjaya pasca putus dari Verrell Bramasta.

Seperti Selasa (11/2/2020), Natasha Wilona dan Kevin Sanjaya tampak mengunggah pose foto serupa.

Keduanya bahkan sama-sama menuliskan caption bijak dan memilih mengenakan pakaian berwarna biru.

“Menjaga fokus, menjaga semangat dan terus bekerja keras dalam latihan adalah salah satu kunci dalam memenangkan sebuah pertandingan yang semakin sulit dan menantang,” tulis Kevin pada caption yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @kevin_sanjaya.

“Share kindness to others without reason. The world needs more of that (Berbagilah kebaikan kepada sesama tanpa alasan apa pun. Dunia membutuhkan lebih daripada itu),” ungkap Wilona pada keterangan foto yang ia unggah melalui akun dengan username @natashawilona12.

Kedua unggahan Kevin dan Wilona itu sontak dibanjiri oleh komentar warganet.

Mereka tampak ramai memuji paras rupawan yang dimiliki oleh keduanya.

Warganet bahkan tak ragu menandai akun Instagram Kevin di unggahan Wilona, begitu pun sebaliknya.

Mereka tampak ramai lantaran Kevin dan Wilona pun sama-sama mengenakan baju biru.