Rekomendasi Film Valentine 2020 dan Bisa Ditonton di Netflix, Dari Kissing Booth Hingga Perfect Date

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rekomendasi film Valentine 2020 yang bisa ditonton lewat Netflix, dari Kissing Booth hingga Perfect Date

Hari Valentine 2020 hampir tiba! untungnya, Netflix memiliki banyak film bagus untuk ditonton tahun ini!

Bagi kamu yang tak merayakan Valentine 2020 dengan bepergian besok, Jum'at (14/2/2020) sepertinya menonton film bisa jadi pilihan yang bagus.

Untuk menyesuaikan dengan Hari Valentine 2020 atau Hari Kasih Sayang, tentunya film yang ditonton juga harus manis dan romantis.

Berikut rekomendasi film-film Romantis dari layanan nonton film berbayar Netflix

1. The Perfect Date

Netfix telah menginvestasikan banyak uang ke dalam film-film romantis komedi(rom-com) remaja, dan The Perfect Date adalah salah satu yang terbaik.

Film ini memiliki peran yang luar biasa dengan pemeran Camila Mendes dari serial Riverdale, Noah Centineo dari film To All The Boys I've Ever Loved Before sebagai bintang utamanya.

Ada pula nama-nama lain seperti Laura Marano, Odiseas Gerorgiadis, dan Matt Walsh.

Dalam film tersebut, Brooks, yang diperankan oleh Centineo, menciptakan sebuah aplikasi untuk memasarkan dirinya sebagai teman kencan.