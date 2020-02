LIVE Streaming TV Online Norwich vs Liverpool Liga Inggris di Mola TV, Tak Siaran Langsung TVRI

LIVE Streaming Norwich City vs Liverpool Liga Inggris di Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Link Live Streaming Mola TV Norwich vs Liverpool di Pekan 26 Liga Inggris (Premier League) dapat diakses Minggu dini hari via Live Streaming TV Online www.mola.tv



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Norwich City vs Liverpool di Liga Inggris Pekan 26 tersaji dini hari ini via Live Streaming MolaTV, namun tidak masuk agenda Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TVRI.

Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Norwich vs Liverpool di ajang Liga Inggris 2019/2020, Minggu (16/2/2020) pukul 00.30 WIB via Live Streaming TV Online www.mola.tv, seperti yang banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Mola TV.

Meski tak bisa via Siaran Langsung TVRI ataupun Live Streaming TVRI, Link Live Streaming Norwich City vs Liverpool di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola, aplikasi Mola TV di Playstore / Appstore atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

• SESAAT LAGI Link Bein Sports 1! Live Streaming Barcelona vs Getafe, Live TV Online Liga Spanyol

• SKOR 0-2! Hasil Persis vs Persib Bandung di Babak Pertama Live Sambernyawa TV, Beckham Cetak Gol

Carrow Road, kandang Norwich City, bukan tempat yang terbilang angker bagi Liverpool.

Dari delapan kesempatan bertamu ke sana, enam di antaranya The Reds pulang dengan poin penuh. Sementara itu, sisanya satu imbang dan satu kalah.

Kunjungan terakhir Liverpool ke markas Norwich adalah pada musim 2015/16. Ketika itu, The Reds secara dramatis menang dengan skor tipis 5-4, lewat gol Adam Lallana pada menit-menit terakhir pertandingan.

Dengan kekuatan yang dimiliki musim ini, di atas kertas Liverpool jelas kembali diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Apalagi saat ini, Norwich masih terdampar di dasar klasemen sementara.

Prediksi Norwich vs Liverpool (5 Pertemuan Terakhir)