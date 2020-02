BANJARMASINPOST.CO.ID - Disorot Media Asing, Timnas Indonesia Masuki Era Baru Dinasti Shin Tae-Yong, Thailand Bakal Terancam!

Kehadiran Shin Tae-Yong di Timnas Indonesia tak hanya jadi sorotan media nasional tetapi juga media Thailand.

Shin Tae-yong sedang bersiap melakukan debut bersama Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Sebelum itu, Shin Tae-Yong sudah memanggil 34 nama yang bakal disaring dalam pemusatan latihan sejak 14 hingga 23 Februari 2020.

Kehadiran Shin Tae-yong di Timnas Indonesia rupanya jadi bahan pemberitaan salah satu media di Thailand, Siam Sport.

Dalam pemberitaan terkait Shin Tae-yong, Siam Sport membuat artikel dengan judul, "New Era of Indonesia has arrived. Prepare to hit Thailand".

Jika diartikan, media Thailand itu memberitakan bahwa Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah arahan Shin Tae-yong. Thailand bakal terancam.

Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan hari pertama di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

Pada latihan hari pertama itu, empat pemain absen. Firza Andhika, Sepatian David Maulana, M Rafli dan Yanto Basna tak hadir.

Shin Tae-yong memanggil dua nama baru untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia.