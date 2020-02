Head to Head & Prediksi Mike Tyson Jelang Duel Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 Live Streaming Mola TV

Siaran Langsung Tinju Dunia via Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury Jilid II di Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI

Legenda tinju Amerika Serikat, Mike Tyson, turut memberikan prediksi duel kedua Deontay Wilder vs Tyson Fury.

Petarungan Wilder vs Fury jilid dua ini akan berlangsung di MGM Grand, Las Vegas Amerika Serikat, Sabtu (22/02/2020).

Mike Tyson kali ini menjagokan Fury untuk merebut sabuk juara dunia kelas berat versi WBC dari Wilder.

"Saya menyukai Wilder dan Fury sebagai petinju karena mereka bekerja keras untuk bisa sampai di titik sekarang," kata Mike Tyson dikutip dari situs Metro.

"Laga kedua nanti pasti sangat menarik. Tetapi saya mendoakan yang terbaik untuk Fury. Saya adalah penggemar Fury," ujar Tyson menambahkan.

Mike Tyson kemudian menceritakan bagaimana proses dirinya menjadi penggemar berat Fury.