Permintaan BCL Setelah Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, Sohib Ariel NOAH Sebut Soal Noah Sinclair

BANJARMASINPOST.CO.ID - Permintaan Bunga Citra Lestari alias BCL setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia. Sohib Ariel NOAH itu juga menyebut soal Noah Sinclair.

Ya, Penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL ) akhirnya memberi pernyataan singkat tentang kematian ayah Noah Sinclair, Ashraf Sinclair, Selasa (18/2/2020).

Bukan hanya buka suara perihal kematian Asraf Sinclair, BCL juga terus berusaha menenangkan sang anak, Noah Sinclair yang sedih dan menangis.

Ashraf Sinclair yang meninggal dunia memang membuat kaget sang istri, BCL dan putranya, Noah Sinclair.

Bunga masih belum mau bicara banyak dan hanya mengucapkan terima kasih kepada para awak media.

“Untuk teman-teman semuanya, saya cuma mau minta doa untuk Ashraf, semoga diberi jalan yang lapang dan diberikan yang terbaik untuk Ashrafnya di sana,” ucap Bunga Citra Lestari saat ditemui di San Diego Hills Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020).

BCL mengatakan dia masih belum bisa berbicara banyak karena sangat terkejut atas kematian suaminya yang begitu mendadak.

“Saya enggak bisa banyak berbicara, saya masih syok, everything it so fast. Saya juga belum tidur," kata BCL.

"It’s not easy untuk dalam kondisi kaget seperti ini. Saya masih berusaha mencerna, Makasih teman-teman sudah datang," lanjut BCL.

Lebih lanjut dalam situasi berduka, Bunga berharap agar banyak doa untuk Ashraf Sinclair.