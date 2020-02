12 Hari Operasi Jaran Intan, Polda Kalsel Tangkap 147 Pelaku Curanmor dan Temukan Barang Bukti ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gerak Operasi Kepolisian Kewilayahan Jaran Intan 2020 Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan dengan sasaran pelaku tindak kejahatan curanmor, penadah curanmor, kerjasama/orang membantu, mengamankan 147 tersangka.

Kapolda Irjen Yazid Fanani didampingi Brigjen Aneka Pristafuddin serta Dirkrimum Kombes Sugeng Riyadi, Kamis (20/20/2020) mengungkapkan hal itu.

Menurutnya Operasi Jaran Intan 2020, berlangsung selama 12 hari dari 7 Februari hingga 18 Februari 2020 ini.

"Tersangka kita amankan sebanyak 147 orang dimana jumlah TO diamankan 65 orang dan non TO sebanyak 82 orang. Ada pun barang bukti kendaraan roda dua 191 buah dan roda empat 21 buah," paparnya.

Dari jumlah tersangka tersebut Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel menangkap 15 tersangka dengan barang bukti roda dua sebanyak 18 buah dan roda empat sebanyak 11 buah.

(Banjarmasinmpost.co.id/irfani)