Kejar Tersangka Sampai ke Kute Bali, Polres HSS Sita Puluhan Ranmor

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Polres Hulu Sungai Selatan berhasil menangkap tujuh tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor, selama operasi Jaran Intan 2020, yang dilaksanakan sejak 7 Februari hingga 18 Februari 2020.

Tujuh tersangka tersebut, tindaklanjut pengungkapan kasus dari lima laporan polisi di wilayah Daha Selatan, Sungai Raya, Kalumpang dan Kandangan.

Kapolres HSS AKBP Dedy eka Jaya, melalui Wakapolres Kompol Arief Himawan, didampingi Kasat Reskrim AKP Andy Setiawan dan Kasatlantas Polres HSS AKP Apriansa di halaman Kantor Mapolres HSS, Kamis (20/2/2020) pada press conference menjelaskan, dari tujuh tersangka itu, empat di antaranya adalah target operasi (TO), dan tiga lainnya non TO.

Adapun barang bukti yang disita berupa lima unit kendaraan roda dua.

“Kami juga menyita 15 unit sepeda motor sebagai barang temuan, yang diduga rentetan dari berbagai kasus curanmor ini,” kata Arief.

Selain perkara curanmor, Satreskrim Polres HSS juga mengungkap kasus penggelapan mobil, dengan barang bukti satu unit Toyota yaris warga merah.

Arief menyebut, keberhasilan mengungkap kasus curanmor dan menangkap tersangkanya, merupakan hasil kerja keras Satreskrim dan Polsek-Polsek, yang sebelumnya melakukan identifikasi hingga berhasil mengungkap pelakunya,” kata Wakapolres.

Diungkapkan pula, di antara salah satu tersangka, tim Reskrim harus mengejarnya hingga ke Pulau Bali.

Tersangka dengan inisial IW tersebut mencuri satu unit motor N Mac, dan berhasil diringkus di Pantai Kute Bali, beberapa waktu lalu.

“Tersangka, setelah menjual barang hasil curiannya, kabur ke Bali, dan mengaku bekerja serabutan di sana. Berkat kekompakan dan kegigihan tim Reskrim dan POlsek, akhirnya berhasil dibawa pulang ke HSS,” ungkap Arief lagi.