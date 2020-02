LINK MNC TV! Live Video Streaming Persebaya vs Persija Final Piala Gubernur Jatim di YouTube MNCTV

Pertandingan Final Piala Gubernur Jatim 2020 antara Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta bisa ditonton via Live Streaming MNCTV dan Live Streaming TV Online Metube.id.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung MNC TV dan Live Video Streaming Persebaya vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis (20/2/2020). Laga ini bisa juga diakses via Live Streaming TV Online RCTI Plus dan Metube.id.

Siaran langsung Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Final Piala Gubernur Jatim 2020 akan dimulai pada pukul 15.30 WIB dan juga bisa disaksikan melalui Live Streaming YouTube MNC TV Official.

Persebaya Surabaya akan melawan Persija Jakarta pada laga final Piala Gubernur Jatim 2020 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (20/2/2020).

Jelang pertandingan itu, suporter Persija Jakarta, The Jakmania, diharapkan jangan nekad datang ke Stadion Gelora Delta.

Sebelumnya pihak Polres Jawa Timur sudah menghimbau agar pertandingan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta hanya boleh disaksikan secara langsung oleh Bonek.

Keputusan tersebut karena rivalitas yang masih tinggi antara Bonek dengan The Jakmania.

Selain itu, belum lama ini ada kerusuhan antar suporter Persebaya Surabaya dengan pendukung Arema FC pada semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 di Stadion Soeprijadi, Blitar, Jawa Timur, Selasa (18/2/2020).

Pihak Polres Jatim tidak ingin kerusuhan tersebut kembali terjadi pada laga final yang digelar pukul 15.30 WIB.

Penasihat Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, memang sudah memprediksi The Jakmania dilarang hadir ke laga final nanti.