Sinopsis Angels & Demons Dibintangi Tom Hanks & Ewan McGregor, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Sinopsis Film Angels & Demons yang dibintangi Tom Hanks dan Ewan McGregor. Film ini tayang di Trans TV malam ini.

Simak sinopsis Angels & Demons, tayang di Bioskop Trans TV hari ini, Kamis (20/2/2020) jam 21.00 WIB.

Film Angels & Demons merupakan film misteri Amerika Serikat tahun 2009 silam yang dibintangi Tom Hank dan Ewan McGregor.

Film ini diangkat dari novel berjudul Angels and Demons karangan Dan Brown yang juga mengarang buku legendaris The Da Vinci Code.

Angels & Demons menceritakan petualangan Robert Langdon di Kota Suci Vatikan yang diancam bakal diledakkan dengan bom super yang berdaya ledak tinggi.

Para pemain Angels and Demons:

Tom Hanks sebagai Robert Langdon, profesor simbologi Universitas Harvard.

Ewan McGregor sebagai Pastor Patrick McKenna, sang Camerlengo.

Ayelet Zurer sebagai Dr. Vittoria Vetra, seorang ilmuwan CERN yang eksperimen antimaterinya telah dicuri oleh Illuminati.

Stellan Skarsgård sebagai Komandan Maximilian Richter, kepala Garda Swiss.