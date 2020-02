Momen Terakhir BCL Bareng Ashraf Sinclair Jelang Meninggal, Ini Postingan Mertua Bunga Citra Lestari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen Terakhir BCL Bareng Ashraf Sinclair Jelang Meninggal, Postingan Mertua Bunga Citra Lestari Disorot

Publik masih dikejutkan dengan kematian suami Bunga Citra Lestari ( BCL ), Ashraf Sinclair.

Sebelum meninggal dunia, rupanya ada momen kebersamaan antara Ashraf Sinclair dan sang istri, Bunga Citra Lestari ( BCL ).

Adik sepupu penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL), Ivan Permana, menuturkan saat-saat terakhir Ashraf Sinclair pada Selasa (18/2/2020) dini hari

Menurut penuturan Ivan, BCL pulang dari Indonesian Idol X sekitar pukul 02.00 dini hari. Ketika itu BCL masih mengobrol dengan Ashraf.

"Masih ngobrol seperti biasa di tempat tidur. Habis itu Bunga tinggalin ke kamar mandi untuk bersihin make-up sama milih-milih foto," kata Ivan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Sekeluar dari kamar mandi, BCL menghampiri Ashraf. Menurut Ivan, saat itu posisi Ashraf memunggungi sang istri.

"Disamperinlah, minta bantu untuk milih-milih foto, 'Yang... tolong bantuin dong pilih foto nih yang mana'. Mungkin buat konten atau apa. Di situ Ashraf sudah enggak jawab, sudah enggak respons," tutur Ivan

"Dibalikin badannya, 'Kok kamu tidurnya nyenyak banget sih?' gitu. Masih like nothing happens. Ya ternyata di situ sudah enggak ada, dibangunin sudah enggak bisa," Ivan melanjutkan.

Mendapati Ashraf tak sadar, BCL berteriak panik.