Driver Ojol Ini Disebut Kembaran Chef Renatta, Rekan Juna & Arnold di MasterChef Indonesia Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Driver Ojol ini disebut kembaran Chef Renatta Moeleok. Rekan Chef Juna dan Chef Arnold di MasterChef Indonesia 2020 atau MasterChef Indonesia Season 6 itu jadi perdebatan.

Baru-baru ini, seorang driver Ojol menghebohkan dunia maya karena disebut-sebut mirip Chef Renatta, juri MasterChef Indonesia 2020. Ini jadi Foto Viral.

Ini berawal ketika seorang warganet mengunggah foto seorang Driver Ojol jelita, yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram DramaOjol.id.

"Chef Renata Is That You (Chef Renata apakah ini dirimu?)," begitu caption yang ditulis akun tersebut.

Driver ojol yang terbiasa mengambil rute jarak jauh tersebut ternyata bernama Yolanda.

Adalah akun Twitter @go_lerr yang mengunggah fotonya sedang makan.

Dari samping, mitra GoJek tersebut memang memiliki perawakan dan kulit yang putih layaknya Chef Renata.

Sekelebatan, ia memang bak kembaran juri Master Chef itu.

Driver Ojol yang disebut kembaran Chef Renatta (Instagram DramaOjol.id.)

Keadaan ini langsung jadi perdebatan warganet yang mem-follow akun Instagram DramaOjol.id?

"Becandaa aja lu min," tulis Lisaasaari menanggapi.