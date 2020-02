LINK RCTI! Live Video Streaming Final Indonesian Idol 2020 'Reuni' Maia - Dhani, BCL?

Inilah Link Live Video Streaming RCTI Malam Ini, Grand Final Indonesian Idol 2020 Ada 'Reuni' Maia Estianty - Ahmad Dhani, Bunga Citra Lestari ( BCL )?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan malam ini siaran langsung dan Live Streaming RCTI Grand Final Indonesian Idol 2020, ada tamu spesial Dewa 19 Senin (24/2/2020).

'Reuni' antara Maia Estianty dan Ahmad Dhani bisa disaksikan via Live Streaming TV Online RCTI Indonesian Idol 2020 melalui link Streaming Online www.rctiplus.com pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming RCTI Plus Indonesian Idol 2020 tersedia di bagian berita ini.

Lyodra Ginting (16) dan Tiara Anugrah (18) akan bersaing pada Grand Finalmemperebutkan gelar idola terbaik Indonesian Idol 2020.

Melansir berita Pos Kupang, lewat akun Instagram resmi @indonesianidolid, muncul bocoran mengenai penampilan dua finalis termuda sepanjang sejarah perhelatan Indonesian Idol.

Lyodra akan membawakan lagu "I'd Do Anything For Love" yang dipopulerkan penyanyi Meat Loaf.

Sedangkan Tiara bakal melantunkan lagu "The Greatest Love of All" dari penyanyi Whitney Houston.

Selain tampil secara individu, keduanya juga berkesempatan unjuk gigi dalam kolaborasi dengan penyanyi kenamaan Tanah Air.

Lyodra dipastikan berduet dengan penyanyi Andmesh Kameleng.