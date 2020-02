LIVE Streaming TV Online Svay Rieng FC vs Bali United Piala AFC 2020, Siaran Langsung MNC TV

LIVE Streaming Svay Rieng FC vs Bali United Piala AFC 2020, Live Streaming MNCTV dan Siaran Langsung MNC TV serta Youtube MNC TV Official

Link Live Streaming MNC TV Duel Svay Rieng FC vs Bali United Grup G Piala AFC 2020 ( AFC Cup 2020 ) hari ini via Live Streaming TV Online Youtube MNC TV Official dan Siaran Langsung MNCTV.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming MNCTV Selasa (25/2/2020) sajikan laga via Live Streaming Svay Rieng FC vs Bali United di Grup G Piala AFC 2020 .

Laga Svay Rieng FC vs Bali United di Grup G Piala AFC 2020 via Siaran Langsung MNCTV, Live Streaming MNC TV dan Live Streaming TV Online Youtube MNC TV Official dijadwalkan dimulai pukul 17.30 WIB.

Link Live Streaming Svay Rieng FC vs Bali United via Siaran Langsung MNC TV adan Live Streaming MNCTV serta RCTI Plus, Metube dan Youtube MNC TV dapat diakses lewat link pada bagian berita.

• BERLANGSUNG Link MNCTV! Live Streaming Svay Rieng FC vs Bali United Piala AFC 2020 di Youtube MNC TV

• Link MNC TV : Live Video Streaming Svay Rieng FC vs Bali United Piala AFC 2020 (AFC Cup 2020)

Penyerang Bali United Melvin Platje mengutarakan kesiapan timnya jelang lawan Svay Rieng FC di Olimpic Stadion Kamboja.

DIlansir dari Tribun Bali, Melvin Platje mengatakan tak ingin memikirkan mencetak gol.

Bagi dia, kemenangan tim lebih penting dari segalanya.

“Soal mencetak gol saya akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa cetak gol. Cetak gol atau tidak, yang utama tim bisa memenangkan laga,” tegas Melvin Platje kepada Tribun Bali, kemarin.

Melvin dkk telah betolak ke Kamboja, Minggu (23/2/2020) siang.

Tim diperkuat 20 pemain dibawa pelatih Stefano Cugurra Teco dalam kondisi percaya diri menghadapi Svay Rieng.