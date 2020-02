Jadwal Liga 1 2020 Siaran Langsung Indosiar Ada Persebaya vs Persik, MU vs Barito Putera di OChannel

Jadwal Liga 1 2020 Siaran Langsung Indosiar Ada Persebaya vs Persik, Madura United vs Barito Putera via Live Streaming OChannel

Jadwal Liga 1 2020 pekan 1 mulai Sabtu (29/2), dibuka Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, ada Madura United vs Barito Putera. Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming OChannel.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2020 resmi dimulai akhir pekan ini, Sabtu (29/2/2020). Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri via Live Streaming Indosiar.

Jadwal Liga 1 2020 akan kembali tayang via Siaran Langsung Indosiar, Sedangkan Madura United vs Barito Putera tayang via Live Streaming OChannel, dan Vidio dari Emtek Group dan bisa pila ditonton lewat lewat MNC Vision.

Selain Persebaya vs Persik di Live Streaming Indosiar, Di hari yang sama, ada laga Madura United vs Barito Putera (19.00 WIB) dan Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC (20.30 WIB).

Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator liga telah merilis draf jadwal pertandingan Liga 1 musim 2020.

Setelah melalui beberapa revisi dan disetujui oleh PSSI, akhirnya ditetapkan kick off Liga 1 2020 akan dimulai pada Sabtu (29/2/2020).

Pada pekan pertama nanti akan ada sejumlah pertandingan seru yang akan tersaji.

Tiga tim promosi Liga 1 2020 kali ini akan mendapatkan sambutan yang kurang mengenakkan.

Persik Kediri, Persita Tangerang dan Persiraja Banda Aceh akan langsung melawan musuh yang berat.

Persik Kediri akan bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo melawan Persebaya Surabaya di laga pembuka Liga 1 2020, Sabtu (29/2/2020).