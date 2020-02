Jawaban Tak Terduga Raphael Maitimo Ditanya Hubungan dengan Agnez Mo, Eks Persib Malah Begini 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raphael Maitimo akhirnya buka suara soal kabar kedekatannya dengan Agnez Mo.

Apa jawaban pesebakbola keturunan Belanda dan mantan pemain Persib Bandung itu saat ditanya soal kedekatannya dengan Agnez Mo?

Ya, Baru-baru ini pesebakbola Raphael Maitimo dikabarkan tengah dekat dengan penyanyi asal Indonesia yang telah Go International, Agnez Mo.

Awal merebaknya kedekatan Raphael Maitimo dan Agnez Mo diketahui dari unggahan instagram salah satu pemilik restoran, Bogdan Vlase.

Dalam unggahannya menunjukkan, Agnez Mo dan Raphael Maitimo kedapatan tengah makan malam bersama di sebuah resto Jakarta, Monty's.

Keduanya mendatangi restoran itu untuk dinner bersama.

Agnez Mo, Bogdan Vlase, dan Raphael Maitimo (Instagram @bongdanvlase)

"Thank you guys for coming last night to #montysjkt we are happy that you enjoyed your dinner! See you soon @agnezmo @raphaelmaitimo," tulis Bogdan Vlase dalam unggahan instagram-nya.

Unggahan yang pertama, Bogdan Vlase mengucapkan tanda terima kasihnya kepada Raphael Maitimo dan Agnez Mo karena telah menyempatkan makan malam di salah satu restorannya.

Tampak dari foto di atas, baik Maitimo atau pun Agnez kompak kenakan pakaian berwarna putih dengan berpose memancarkan senyuman.