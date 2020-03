Pendaftaran Bagi Atlet PON Papua XX Dideadline hingga 30 Juni

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX menyisakan waktu tujuh bulan lagi. Bagi para atlet yang telah mengantongi tiket menuju PON diberikan batas hingga bulan Juni mendatang untuk melakukan pendaftaran.

Pendaftaran itu mencakup entry by number dan entry by Name bagi nama dan nomor atket yang bakal berlaga di ajang multi event empat tahunan di Tanah Air ini.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Kalsel Gusti Perdana Kesuma mengatakan sesuai jadwal untuk entry by number sendiri, berakhir hingga 30 Maret nanti

Selanjutnya, kata dia tahapan berikutnya ke entry by name hingga 30 Juni mendatang.

"Rinciannya tahap I entry by number 1 Februari hingga 30 Maret nanti disusul entry by name 1 April sampai 30 Juni," kata mantan anggota DPRD Kalsel ini Selasa (3/3/2020) siang.

Untuk pendaftarannya sendiri, mengingat PON adalah olahraga multi event, sudah pasti melalui KONI masing masing di tiap provinsi. Berbeda halnya jika itu single event otomatis cabor sendiri yang mendaftarkan atletnya.

Pendaftarannya nanti juga by system. Artinya, KONI Pusat dan PB PON sudah menetapkan atlet-atlet dari cabor mana saja yang sudah lolos.

"Jadi kalau tidak ada nama yang bersangkutan, ya berarti tidak lolos," kata dia.

Gusti Perdana menegaskan agar para atlet dan pelatih tetap berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik.

Ia juga menyampaikan, jika atlet yang akan masuk pada Pelatprov Wasaka nanti adalah mereka yang lolos PON baik lolos kuota maupun atlet yang predikat medali di babak kualifikasi secara nasional.

Terpisah Ketua Harian KONI Kalsel, M Welny menambahkan Kalimantan Selatan meloloskan 25 cabang olahraga ke PON papua tahun ini, tujuh diantaranya merupakan cabang unggulan.

Bagi atlet yang sudah dinyatakan lolos PON tidak bisa diganti lagi kecuali mengalami cedera atau sakit.

"Itu pun harus ada surat keterangan dari dokter menyatakan atlet tidak sehat lagi. Selain itu juga tidak bisa diganti sampai masa pendaftaran berakhir," pungkas dia. (banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)