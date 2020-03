Keterlibatan Rezky Aditya atas Kesuksesan Jihane Almira Terungkap, Suami Citra Kirana Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jihane Almira, runner-up 2 dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia 2020 menyebut nama suami Citra Kirana, Rezky Aditya dalam unggahan instagramnya.

Ya, rupanya ada peran khusus dari suami Citra Kirana atas kesuksesan yang diraih oleh Jihane Almira yang akan maju ke ajang Miss Supranational 2020.

Seperti diketahui, artis cantik Jihane Almira mewakili provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi runner-up 2 dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia 2020 beberapa hari lalu.

Kemenangan Jihane Almira ini membuat ia dipilih menjadi perwakilan Indonesia di kontes kecantikan dunia yakni Miss Supranational 2020 mendatang.

Sosok Jihane Almira diharapkan dapat menjadi Puteri Indonesia yang bisa meraih crown sebagai Miss Supranational 2020 nanti.

Tak banyak yang tahu, di balik impian yang kini sudah diraih oleh Jihane Almira ini rupanya ada sosok aktor Rezky Aditya.

Rezky Aditya yang sempat terlibat dalam satu judul sinetron dengan Jihane Almira rupanya memiliki peran cukup besar terhadap kesuksesan eks Rangga Azof tersebut.

Hal itu diungkapkan Jihane Almira melalui postingan di akun instagram pribadinya, Senin (9/3/2020) malam.

Dalam postingan itu, Jihane Almira mengucapkan syukur dan terimakasih kepada semua yang telah memberikan support serta doa terhadap dirinya.

"It still feels surreal..⁣⁣

⁣⁣

I finally got the opportunity to let flow my thoughts and ideas. ⁣⁣

⁣⁣

Contributing everything in me and become influential in any circumstances for the country has been something I always wanted for so long. ⁣⁣

⁣⁣

Starting off wanted to join the military and becoming a national athlete, but none got the approval from my family..⁣⁣

It convinced me further that the pageantry is the greatest chance I could take to prove my love I have for the people, for Indonesia. ⁣⁣

⁣⁣

I feel extraordinarily blessed and want to thank everybody that has been along with me during my ride, for having faith in me, for making myself reassured of what I’m capable of, for finding solutions and making every path passable barging through the storm, and of course everybody else, thank you very much for supporting me all throughout. ⁣⁣

⁣⁣

Thank you to Yayasan Puteri Indonesia and Mustika Ratu for trusting me to hold the title Puteri Indonesia Pariwisata 2020.⁣