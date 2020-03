Ruben Onsu Bereaksi Saat Nama Betrand Peto Ada di Soal Ujian, Suami Sarwendah Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Ruben Onsu membuat pertanyaan di akun media sosialnya setelah mendapati soal ujian tengah semester berisi tentang putra asuhnya, Betrand Peto Putra Onsu.

Dalam kertas soal ujian bahasa Inggris yang diunggah Ruben, terdapat cerita tentang Betrand Peto.

Namun, Ruben menyoroti satu kalimat dengan tanda panah yang bertuliskan, "He is stepchild of Ruben Onsu and Sarwendah".

Ruben lantas menulis keterangan dalam foto yang diunggahnya itu.

"Wahh, ada di soal ujian, walau aku gak mengerti artinya tapi aku yakin murid-murid pasti bisa jawab pertanyaannya. Coba kalau kalian jawaban nya apa ??" tanya Ruben di akun Instagram @ruben_onsu, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Beberapa artis turut mengomentari unggahan tersebut, salah satunya seperti aktor Bertrand Antolin.

Betrand Antolin mengritisi tentang grammar dan juga istilah stepchild (anak tiri) dalam soal tersebut.

"Grammarnya saja salah..yang buat soal please 2020 masih saja grammar..is stepchild? @betrandpetoputraonsu bukan anak tiri melainkan anak yang diangkat @ruben_onsu &@sarwendah29," tulisnya di akun @bertrand1407.

Diketahui, Ruben Onsu berulangkali menegaskan bahwa Betrand Peto adalah anaknya. Ia merasa kecewa apabila ada yang mengatakan Betrand adalah anak angkat.

Pembawa acara Ruben Onsu hanya bisa tertawa melihat nama anaknya, Betrand Peto, tercantum dalam sebuah soal ujian.